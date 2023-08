VÕTA, AGA PANE TAGASI! Peaminister võiks ikka mehelt küsida, mis tema rahaga tehakse

Üks tuntud ettevõtja, kelle nime me tema palvel ei avalda, ütleb, et kõik, kes on abielus olnud, mõistavad, kui ebausutav on peaministri jutt. „Väita, et sa ei tea, milleks abikaasa oma ettevõttes seda laenu kasutab, on pehmelt öeldes veider – siis ma küsiks, mis kuradi peaminister meil on? Kujutame ette, et ta ei valetagi. Kuidas saab selline inimene valitseda Eesti riiki, ma ei saa aru!“