NÄDALA TIPUD | Nursipalus toimus esimene kinnisvaratehing, kartulisaak tõotab tulla üle keskmise ja Ukraina saab lõpuks F-16 hävitajad

Venelaste katse üle poole sajandi taas Kuud vallutama minna, millest eelmisel korral juttu oli, kukkus häbiväärselt läbi. Wagneri boss Jevgeni Prigožin hukkus lennuõnnetuses (täpsemalt oskaksid sellest ilmselt rääkida Venemaa eriteenistused, kes seda muidugi ei tee). Eesti peaminister ja ta abikaasa sattusid Venemaa-skandaali. Neist sündmustest on juba palju räägitud, aga mida märkimisväärset sel nädalal nende juhtumite varju jäi? Nüüd on kindel, et Ukraina saab lõpuks kauaoodatud F-16 hävitajad. Tänavune kartulisaak näib meil üle keskmise tulevat. Nursipalu esimene kinnisvaratehing ületas turuväärtuse ligi viiekordselt. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet aga ennustab, et sügisel muutub Tallinna liikluskaos veelgi hullemaks.