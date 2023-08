SÕJAKOKKUVÕTE | Lillesülemid Prigožinile

Väidetavalt on Wagner juba pikka aega välja töötanud mehhanismi Prigožini ja tema parema käe Dmitri Utkini võimaliku surma tagajärgede leevendamiseks. ISW kirjutab, et Wagneriga seotud kanalid kutsusid Vene meediat üles hoiduma spekulatsioonidest Prigožini ja Wagneri saatuse üle. Üks prominentne Vene ajaveebipidaja, kellel on teadaolevalt sidemed riigiduumaga, väitis, et Wagneri töötajad on endiselt Valgevenes ja Aafrikas oma ametikohtadel, ning lükkas ümber väited Wagneri personali evakueerimise kohta.