JUHTKIRI | Kaja Kallase ringloogika: pangad ju samuti laenavad!

Oma abikaasa Venemaa-suunaliste ärihuvidega viimase aja ühte tõsisemasse skandaali sattunud peaminister Kaja Kallas sipleb nagu kala võrgus ja mässib end paraku iga keeruga üha rohkem kinni. Olukord, mille kohe alguses oleks saanud otsese ja kiire suhtlusega palju pahandust ära hoida, saab lisaks järjest uusi tahke. Nüüd on siis teada, et peaminister on ka ise abikaasa ärisid toetanud, andes nende tarbeks laenu.

Kallas lausus neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et tegutses parimas usus. Et ta armastab ja usaldab oma abikaasat. Nii palju, et on tema äridele andnud laenu suisa kahel korral – algselt 350 000 eurot investeerimiseks ja nüüd, olles eelmise summa tagasi saanud, veel 20 000 eurot.

Kallas ei pea oma laene millekski eriliseks – tema sõnul pangad samuti laenavad, kontrollimata liialt, milleks raha kasutatakse. Kuid eraisiku laen pole sama, mis panga antu. Ja tegemist pole tavalise eraisikuga, vaid riiklikult olulise figuuri ehk peaministriga. Pole kellegi asi, kui oma abikaasa ettevõttele laenab suurema summa suvaline eesti kodanik, kuid peaminister on üks nendest ametitest, kus võimust johtuvad reeglid ning läbipaistvusnõuded on märksa karmimad.

Kuidas peaminister oma raha kasutab, on muidugi tema asi. Kui sellega tekib aga õrn kahtluski, et toetatakse tegutsemist Venemaal, mille vastast sõda ta ise maailmas barrikaadidel juhtida tahab, on asi mage. Siin ei piisa otsese sideme puudumisest - asjad peavad olema täiesti selged, mitte sumbuma JOKK-skeemi. Praegune olukord on infosõjas Venemaale väga magus. Võime olla kindlad, et see leiab oskuslikku ärakasutamist.