Nädal kooli alguseni: ükski suletava Metsküla kooli õpilastest pole endale uut kooli valinud

„Lapsevanemad loodavad veel imele ja nad ikkagi usuvad, et imed on võimalikud. Mitte ükski laps ei ole pabereid välja viinud. Isegi need, kes tahtsid meie esimese klassi tulla, nemad ka veel ootavad ja on valmis meie kooli tulema,“ ütleb Metsküla kooli direktor Pille Kaisel.