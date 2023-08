KLASSIÕE VARJUPAIK | Mariliis Pinn: minu juures said sõbrad alati kõhu täis ja hea une – nende kodu seda ei võimaldanud

Ikka ja jälle halab keegi, et lapse sõbrad söövad külla tulles pere külmiku tühjaks. Meil on ka kodus sama lugu ja nii oli ka siis, kui ma laps olin. Tol ajal tundus see kuidagi loomulik, tänaseks mõistan, et selleks oli palju põhjusi, mida toona ei adunudki.