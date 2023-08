Kristiine keskuse ees surnud mehe tuttav: „Lihtsalt võttis kätte ja suri ära!“

Kristiine keskuse esine on juba viimased kaks aastakümmet olnud üks linnaelu tuiksooni. Ent ajapikku on seda kõike lihtsalt rohkem saanud. Ja mida rohkem rahvast liigub, seda enam askeldab sealkandis neidki, kellele meeldib töö tegemise asemel viina võtta. Miks on Kristiine keskuse esisest saanud eluheidikute meelispaik? Üks põhjus on lähedal asuv sotsiaalmaja. Aga kindlasti meeldib napsitajatele ka bussiliiklus. Kristiine eest saab liikuda pea mistahes teise linnaosa poole. Kunagi oli sääraseks napsitajate meelispaigaks Balti jaam, ent seal on viimastel aastatel väga palju muutunud.