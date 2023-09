PINGED PÄRAST LAPSE SÜNDI? Pereterapeut: „Kui naine ei saa justkui midagi ja mees saab kõike rohkem, siis naine võib olla mehe peale vihane!“

„Meil olid ilmselt probleemikesed juba ammu, aga need võimendusid pärast last. Praegu on probleemid naisega nii suured, et raske on isegi normaalselt suhelda,“ tunnistab mees, kelle paarisuhe on muutunud pingeliseks. Miks tõrjuvad naised oma mehe pärast lapse sündi eemale?