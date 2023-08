PUTINI KÄTTEMAKS: Jevgeni Prigožini kõrvaldamine oli vaid aja küsimus

Kui rääkida Vladimir Putinist, siis võib üsna kindlalt väita, et kui on midagi, mida president silmaotsaski ei talu, siis on selleks reetmine. Kui Jevgeni Prigožin jaanilaupäeval kujuteldavate fanfaaride toel Moskva suunas marssima asus, nimetaski Putin seda „noa selga löömiseks“. Ehkki hiljem lubas riigipea oligarhile andestada, tundus tema lubadus juba toona tühipalja sõnakõlksuna. Tegelikult võib isegi imestada, et Jevgeni Prigožin nii kaua „vastu pidas“.

Ilmselt loodab Putin, et Prigožini ja tolle parema käe Dmitri Utkini kõrvaldamine tõmbab joone alla juunis lahvatanud mässukatsele. Mõistagi ootasid ukrainlased ja nende liitlased, et toonane Prigožini „õigluse marss“ ja sellele järgnenud ärevus annab Putini režiimile tugeva hoobi. Sealjuures ei toetatud muidugi mässajat ennast, kuna tegemist oli ikkagi võika sõjaroimariga, kes saatis Ukrainasse võitlema vange ja kõrilõikajaid. Ent Venemaa siseriiklik peataolek oli Prigožini avantüürile kaasaelamist väärt.

Kui Wagneri juhtide atentaadi taga oli tõesti Putin, siis kas ta tegi ikkagi õige käigu?