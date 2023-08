LAENAS HEAS USUS! Kas peaminister uuris, milleks kulub abikaasale laenuks antud raha? Kallas: ei, mina oma abikaasat tõesti väga-väga usaldan

Miks Teie abikaasa üldse Teilt laenu võttis? Miks mitte pangast? Kui nii suurtest summadest rääkida, siis ikkagi ju uuriks, kuhu see läheb?

Kaja Kallas: Novot, inimesed on erinevad. Mina oma abikaasat tõesti väga-väga usaldan. Ja ju siis minult oli seda kergem ja kiirem laenata. Ma ei oska öelda, seda te peate küsima minu abikaasa käest. Ma ei näe mingit põhjust, et kui mul on võimalust laenata, et ma siis oma abikaasale ei laena.

Mingeid täpsustavaid küsimusi ei olnud, et kuhu, miks täpselt?

Kallas: Ei!

Kas [Stark Logisticsi] tegevus [Venemaal] lõpetatakse septembris nüüd sellepärast, et see kõik avalikuks sai või oli see otsus varem tehtud?

Kallas: Seda te peate küsima selle ettevõtte käest. Minu teada ikkagi nüüd on see otsus tehtud, sest ettevõtte jaoks see on Eesti käive, sest Eestis makstakse maksud, on Eesti töötajad, autod ja kütus. Neil on isegi majasisene reegel, et seda ettevõtet (Metaprinti – toim) aidates ei tohi isegi kütust Venemaalt osta. Ärilises plaanis ei ole see kuidagi Venemaaga seotud ja ei toida mitte kuidagi Venemaa sõjamasinat.

