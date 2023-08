Paanika lõpp: suve jooksul Tallinnasse kolinud 250 last mahuvad koolimajadesse

„Nädal on koolini aega, aga mul pole lapsele koolikohta Tallinnas! Haridusameti töötajate sõnul otsib koolikohta rohkem kui 250 last. Hakka või arvama, et ma olen osa probleemist,“ säutsus sotsiaalmeedias ärevaks muutunud tallinlanna, kelle laps peaks nädala pärast alustama kooliteed esimeses klassis.