MART SOIDRO | Eesti 200 allakäik: Lauri Hussar pole kokkuvõttes ei riigikogu esimees ega erakonna juht

Eesti 200 esimehe Lauri Hussari, kes jälgib reitinguid väga aktiivselt, arvates on erakond igatahes tõusuteel. „Kindlasti ei mõju siseskandaalid reitingule positiivselt, aga samas - kui need skandaalid ära lahendada, keskenduda oma põhiteemadele, siis on võimalik reitingut tõsta” (Postimees, 22.08.2023). Elu on lill? Aga kiuslik küsimus jääb: millised need Eesti 200 põhiteemad, millele nad pole poole aasta jooksul keskenduda saanud, ikkagi on? Riigikogu esimehe suust kuuleb põhiliselt üksnes õõnsat sõnakõminat, millest on raske midagi mõistliku välja lugeda.