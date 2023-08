KALLASE VENEMAA-SKANDAAL | Ettevõtja Raivo Hein: "Peaminister ei plaani salaja kodus riigivastast tegevust. See on nii absurdne väide, et haiseb.“

Ma olen ise ka teadlikult ja salaja Eesti riigi vastane. Nimelt on mul ühes ettevõttes väike osalus. See firma tegeleb jaekaubandusega. Kuigi ma enamusosalust ei oma, plaanisin siiski ja müüsin enamusele maha mõtte, et läbi mitme erineva varifirmade võrgustiku hakkab ettevõte ostma kaupa ka Venemaalt. Kas seaduslikult või mitte, mind see ei huvita.