AKNAD, MILLEST KUKKUDA | Manona Paris: Jevgeni Prigožin ja Kaja Kallas said hakkama sarnase valearvestusega

Kaja Kallas, kes on mitmel korral kutsunud Lääne liitlasi suhtuma Venemaa ohtu realistlikumalt ning katkestama kõik kaubanduslikud sidemed, on langemas iseenda hoiatuse lõksu. Paraku jääb fakt faktiks - tema abikaasal on olnud kogu Ukraina sõja vältel Venemaaga seotud ärihuvid, mis nüüd küll lõpevad. Ja et ka Kallas ise on investeerinud oma abikaasa äridesse. See tekitab lisaks kahepalgelisusele ka uskumatult ohtlikke olukordi, hoolimata sellest, et meie peaminister kinnitab: ta ei tea abikaasa äridest midagi ja et Venemaale pole antud „ühtegi rubla, eurot ega dollarit“.