GALERII | Ukraina iseseisvuspäeva puhul heisati Kadriorus lipp. Karis: inimlik soov rahu vahendada ei tohi kaasa tuua Ukraina huvide mahamüümist

„Oma erakordse vaprusega on ukrainlased löönud vaenlase välja Kiievist ja Tšernihivist, Mõkolajivist ja Hersonist, Sumõst ja Harkivist,“ sõnas president Karis. Ta lisas, et Ukraina ees seisev ülesanne on raske ja vaenlase üle piiri tagasi löömine võtab aega. „Putini sõjavägi laiutab viiendikul Ukraina territooriumist, on ennast sügavale sisse kaevanud ja miiniväljade taha peitnud. Kuigi Vene armeel on hulganisti metalli ja neid, keda vallutussõtta saata, jääb ukrainlaste eeliseks lahinguväljal alati nende õiglus, pühendumus ja vaprus.“