Ligi peaministri skandaalist: valitsuskriisi pole, erakond ei kogune juhtunut arutama

Ligi rõhutab, et ajakirjanduses kirjutatule ja Kaja Kallase selgitustele tuginedes on tegemist firma äratoomise, mitte laiendamisega. „Loomulikult on peaministri abikaasa erilise tähelepanu all, aga ma ei tea neid detaile. Loen välja, et tegemist on kahe Eesti firma vahelise transpordiga Venemaale, mitte Venemaa huvides tehtava transpordiga, ja see on seotud firma Venemaalt äratulemise, mitte laienemisega. Need on äritegevuse sabad, kus ma ei kujuta ette, et vähemusosanik [Arvo Hallik] saaks enamusosanikuna kahe firma vahelisse transporti sekkuda. Ma ei kujuta seda ette,“ räägib Ligi.