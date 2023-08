VIDEO | Kaja Kallas: abikaasa firmas on reegel, et isegi kütust ei tohi tankida Venemaal

Delfi küsis, kas tõesti ei tundnud Kallas abikaasa äritegevuse kohta huvi, ehkki laenas tema ettevõttele suure summa raha. „Mina usaldan oma abikaasat. Kui ta küsib laenu, siis ma seda annan, kui mul võimalust on. Nii, nagu ei vastuta pangad äritegevuse eest, milleks laenu antakse, ei vastuta ka mina. Ma arvan, et sellises toimivas abielus see nii ongi,“ seletas Kallas. Peaminister lisas, et ta andis laenu hoopis teisele firmale ja sai selle laenu ka tagasi.

Õhtuleht uuris Kallaselt, mis on mõistlik aeg, mille jooksul peaks ettevõte suutma igasugused ärisidemed agressorriigiga katkestada. „Meil on kaks asja. Meil on sanktsioneeritud tegevused, mis pidid lõppema siis, kui sanktsioonid algasid. Teine on eetiliselt taunitav tegevus. Igasugune äritegevus Venemaaga peaks olema lõppenud seniks, kuni Venemaa agressioon Venemaal käib. Kuidas ettevõtted seda teevad või kas nad teevad, on küsimus nendele ettevõtetele, kes selle tegevusega toimetavad,“ vastas Kallas.

ERR küsis, kas siis, kui Kallas andis üle 300 000 eurose laenu ettevõttele Novaria Consult, millele kuulub osalus Stark Logisticus, teadis ta, et Stark Logistics on sõja vältel ehk poolteist aastat teenindanud vedudega Venemaal äri ajavat ettevõtet Metaprint. „Mina olen andnud laenu Novaria Consultile, mis on minu abikaasa ettevõte ja ma ei ole küsinud ühtegi küsimust sellega seoses. Veel kord: me oleme abielus, me usaldama teineteist,“ vastas Kallas.

Postimees märkis, et tundub elementaarne, et kui abikaasa on peaminister, siis kaubavedu Venemaale on nii delikaatne teema, et sellest antakse ennatlikult juba teada. „Minu abikaasa on väga korrektne inimene. Seetõttu nad on teinud need otsused kuu aega pärast sõjategevuse algust lõpetada igasugune äritegevus Venemaal. Nad on aidanud seda ühte ettevõtet, kes on nende suuromanik. See, kuidas tema mulle selgitas, et septembris neil see tegevus lõpeb. Käibe mõttes, äriliselt ei ole see ju Venemaal toimunud käive. Sa osutad teenust Eesti ettevõttele, sa esitad arveid Eesti ettevõttele ja maksad makse Eestis. Sa tangid kütust Eestis, su töötajad on Eestis. Sinu autod on registreeritud Eestis. Ta ei saanud aru, et ka see tegevus on taunitav moraalselt,“ jutustas Kallas.

„Aktuaalne kaamera“ uuris, miks Kallase abikaasa ise nendele küsimustele ei vasta. „Minu teada nad vastavad nendele küsimustele, aga minu teada ettevõtjad ei ole niimoodi pressiga harjunud nagu mina. Mina ei saa ka põgeneda pressi eest. Ma arvan, et see on positiivne, et meil on igal neljapäeval pressikonverents,“ seletas Kallas.

Kallaselt küsiti ka, et kui ta oleks näiteks poole aasta eest teada saanud, et tema abikaasa ettevõte teostab vedusid ettevõttele, mis tegutseb Venemaal, kas ta oleks varem andnud signaali need veod lõpetada. „Kui sain esmaspäeval sellest teada, olid need vestlused ja nagu ma ütlen: septembris need veod lõppevad.“

Regionaalminister Madis Kallaselt uuriti, kas see, kui ettevõtte auto rattad veerevad Venemaal, on päris tegevus või näiline tegevus.