VIDEO | Kaja Kallas ei selgitanud abikaasa äritegevust Venemaal: ma ei tegele tema äriga, ma olen peaminister, mul on oma töö!

„Te võite neid küsimusi küsida minu abikaasa ettevõttelt, küllap ta neile need andmed avaldavad. Mina äritegevusega ei tegele. Võib-olla te tõesti ei kujuta ette, aga peaministri töö on päris tihe. Ma ei jõua selle kõrvalt ettevõtteid juhtida,“ sõnas ta.

Vastuseks küsimusele, kas Kallas oli teadlik, et tema abikaasa ettevõtte on sõja algusest saadik siiski Venemaa vahelt kaupa vedanud, vastas ta, et ta ei tegele oma abikaasa äritegevusega.

„Kui ajakirjanik need küsimused mu käest küsis, küsisin mina ka oma abikaasa käest ja ta näitas, et nad veavad ühe kliendi kaupu sealt tagasi, kes paneb oma tehast seal kinni. Täpsemaid vastuseid peate saama sealt. Kindlasti on seal mingeid konfidentsiaalsuslepinguid, kui palju ta saab seda infot avaldada... Aga minule andis see kindluse, et ta ei tegele millegi sellisega, milles teda ajakirjanduses süüdistatakse,“ väitis ta.