Peaministri skandaali keskmes olev Metaprint on sõja ajal müünud Venemaale 17 miljoni dollari eest kaupa

Avalikult kättesaadavad andmed näitavad, et firma AS Metaprint, mille veoseid peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik osalusega firma Star Logistics korraldas, on sõja ajal vedanud Venemaale vähemalt 17 miljoni dollari väärtuses kaupa, kirjutab Eesti Päevaleht.