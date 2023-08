SÕJAKOKKUVÕTE | Kas Prigožin sai surma?

Väljaanne The Moscow Times vahendab Vene riikliku lennundusagentuuri teadet, et pardal viibis ka üks Prigožini nimega isik. Näib kahtlane, et selle Prigožini lennukis istuks mingil põhjusel tema nimekaim. USA riikliku julgeoleku pressiesindaja Adrienne Watson kinnitas, et USA ametnikud on kuulnud teateid Prigožini kohta. „Oleme aruandeid näinud. Kui see info kinnitatakse, ei keegi olla üllatunud.“ Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kantselei nõunik Mõhhailo Podoljak säutsus pärast õnnetuse kohta käivaid teateid, öeldes: „Prigožini kohta: me peame ootama, kuni sõja udu selgineb.“ „Siiski on selge, et Putin ei andesta kellelegi omaenda metsikut hirmu – just seda, mis teda 2023. aasta juunis piinas – ja ootas seda hetke. Samuti on ilmne, et Prigožin kirjutas enda jaoks alla erilise surmaotsuse hetkel, mil ta uskus Lukašenka kummalistesse garantiidesse ja Putini mitte vähem absurdsesse n-ö ausasse sõnasse,“ kirjutas Podoljak, viidates Valgevene presidendile Aljaksandr Lukašenkale. Üks Wagneriga seotud Telegrami kanal vandus juba tulist kättemaksu ning järgmist marssi Moskva peale.