VENE KODANIKE VALIMISÕIGUS | Alissa Ait: seda kaotades võtame samm-sammult üle vaenuliku riigi juhtimismudelit

Tundub, et me võtame samm-sammult üle vaenuliku riigi juhtimismudelit. Kaotades vene võimaluse kohalikel valimistel kaasa rääkida ei eristu me idanaabrist või tema väiksemast vennast Valgevenest. Ei tasu uskuda, et peale hääletamisõiguse äravõtmist ei väljenda valimisõigusest ilma jäetud end kuidagi muudmoodi, mõned võivad seda teha palju radikaalsemal viisil ning lõppkokkuvõttes puutume me kokku tõelise julgeolekukriisiga, mida Venemaa kindlasti ära kasutaks. Seda me endale lubada ei saa.