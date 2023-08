Urmas Reinsalu: küsimus on eetikas valitsusjuhi poolt, kes on ise kogu maailma kutsunud üles lõpetama verist äri Venemaal

„Eesti on rahvusvaheliselt seisnud tugeva sanktsioonipoliitika eest. Nüüd esitab ajakirjandus väiteid, et peaministri abikaasa osalusega ettevõte jätkab kaubavedusid genotsiidisõja ajal Venemaale. Veelgi enam, peaminister on isiklikult ettevõtte osanikuks olevat valdusettevõtet suure summaga krediteerinud. Ajakirjanduses esitatu tõele vastavusel käitub peaminister karjuvalt silmakirjalikult. See teeb Eestile häbi,“ ütles Urmas Reinsalu .

„Tegemist on olemusliku eetilise probleemiga. Milline oleks meie reaktsioon, kui selline info laekuks mõne teise Euroopa riigi valitsusjuhi kohta? Peaminister on ise öelnud, et oleme sõjas. Äri ajamine Venemaaga valitsusjuhi isiklikus puutumuses on nende põhimõtete reetmine, mida kaitseme Ukrainat toetades. Küsimus ei ole juriidikas, vaid eetikas valitsusjuhi poolt, kes on ise kogu maailma kutsunud üles lõpetama verist äri Venemaal,“ rõhutas Isamaa juht.