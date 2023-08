Muinasjutuline valimiskampaania: valijatele jagati tonnide viisi kartulit ja suhkrut, kuid selleks ei kulunud sentigi

Viimastel kahtedel omavalitsuste valimistel on valimisliit Rakvere Heaks eesotsas keskerakondlase Andres Jaadlaga saanud hakkama uskumatu vägiteoga. Valijatele on jagatud nänni, korraldatud kohtumisi, saadetud otsepostina ajalehti ning kõige selle jaoks on kulunud täpselt null eurot. Jaadla hinnangul on tegu arusaamatusega, mille tulemusel püütakse väikest valimisliitu poliitikas lihtsalt välja suruda.