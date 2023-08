KALLASE ABIKAASA ÄRIHUVID VENEMAAL | Raimond Kaljulaid: ei imestaks, kui Reformis algavad arutelud, kellest võiks saada erakonnajuht ja peaminister

Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid kirjutab sotsiaalmeedias, et peaminister Kaja Kallase avaliku Venemaa-vastasusega ei lähe kokku tõsiasi, et kõik see aeg on peaministri abikaasal olnud osalus transpordiettevõttes, mis teostab Venemaal vedusid ning on seda ärisuunda jätkanud ka täiemahulise sissetungi järgselt kuni praeguseni.