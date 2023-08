Peaministri abikaasale osaliselt kuuluv ettevõte jätkab vedusid Venemaale. Kaja Kallas: minu abikaasal ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente

Praegused vähesed sõidud on Kraagi sõnul viimased koormad. Veod Venemaale on samas käinud kogu Ukraina sõja vältel alates 24. veebruarist 2022. aastal.

Detsembris ütles peaminister Kaja Kallas intervjuus Delfile, et valitsus on andnud selged suunised, et mitte mingisugust äritegevust ei tohi Operailil ega ühelgi teisel Eesti riigiettevõttel Venemaaga olla.

„Olen jätkuvalt seisukohal, et igasugune kaubandus ja äritegevus Venemaaga peab olema lõppenud niikauaks, kuni kestab Venemaa sissetung Ukrainasse. Mu abikaasal on osalus logistikafirmas. Ta on selgitanud, et see ettevõte aitab lõpetada ühe oma Eesti ettevõttest kliendi tootmistegevust Venemaal kooskõlas seaduste ja sanktsioonidega. Kõik täpsemad küsimused tuleb esitada nendele ettevõtetele,“ kirjutas peaminister.