Peaministri abikaasale osaliselt kuuluv ettevõte jätkab vedusid Venemaale

Eelmisel nädalal ütles Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag küll ERR-ile, et Venemaale vedusid neil praktiliselt enam pole, kuid täielikult vedusid lõpetanud ettevõte ei ole, kirjutab ERRi uudisportaal .

Praegused vähesed sõidud on Kraagi sõnul viimased koormad. Veod Venemaale on samas käinud kogu Ukraina sõja vältel alates 24. veebruarist 2022. aastal.

Arvo Hallik ütles samas ERRile, et ettevõtte tegevjuht lähtub nõukogu suunistest, sealhulgas äritegevuse suundade osas.

Detsembris ütles peaminister Kaja Kallas intervjuus Delfile, et valitsus on andnud selged suunised, et mitte mingisugust äritegevust ei tohi Operailil ega ühelgi teisel Eesti riigiettevõttel Venemaaga olla.