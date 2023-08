VIDEOGALLUP | Assisteeritud enesetapp ja eutanaasia: „Vajame kindlaid reegleid!“ – „Mina mingeid elustamisi või aparaate ei taha!“ – „See oleks deemonlik!“

Kellel on õigus lõpetada elu, kui inimene ei pea seda haiguse ja valu tõttu sugugi elamisväärseks? Eesti seaduste järgi on eutanaasia keelatud. Assisteeritud enesetapp aga on hall ja määramata ala. Kuid need teemad kütavad endiselt kirgi. Õhtuleht uuris, mida arvavad sellest inimesed Tallinna tänavatel.