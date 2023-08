TANEL KIIK | Valitsus pigistab automaksuga kivist vett välja, et jõukatele maksukingitust teha

Alles see oli, kui Siim Kallas arvas, et automaks võiks olla vabalt 1000 eurot aastas, asi see inimestel maksta ei ole. Nüüd ilmus ka kliimaminister välja arvamusega, et automaksu ambitsioon peaks kliimaeesmärkide täitmiseks ikka kõrgem olema. Selle peale sai omakorda rahandusminister Võrklaev teatada, et muidugi, kui me seame eesmärgiks kliima, siis me räägime hoopis suurematest numbritest. Tundub, et Reformierakonna mainekujundajate orkestreerimisel käib ühiskonna testimine ja valuläve katsetamine. Valimisteni on ju aega ning praegu saab karistamatult inimestega mängida.