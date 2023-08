LIHTSAD TÖÖINIMESED ROOSIAEDA! Siiri Laidla: miks ei kutsuta püünele ehitajaid, farmitöötajaid, lasteaiaõpetajaid, hooldajaid, assenisaatoreid?

Hiljuti tähistasid Eesti elu edendajad Kadrioru roosiaias olulist sündmust, meie iseseisvuse taastamise aastapäeva, milleta poleks me need, kes oleme. Kutsutute hulgas olid erinevate elualade esindajad. Enamuse moodustasid kultuuri- ja poliitikatöötajad alates rektoritest kuni lauljateni, riigikogulastest kuni näitlejateni. Kahtlemata on neil Eesti elu edendamisel suur roll. Püüdes mitte kinni jääda sõnale „roll“, oleme neile kõigile elu edendamise eest tänu võlgu.