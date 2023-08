Muugal hukkusid sipelgamürgi tõttu tuhanded mesilased

„Võtsime mesilastest proovi, mille tulemuste põhjal tuvastasime, et mesilaste hukkumise põhjuseks on proovist leitud fiproniil,“ kommenteeris PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Mirjam Potter, kelle sõnul ei ole fiproniili kasutamine taimekaitsevahendina lubatud ning selle toimeainega ei ole registreeritud ühtegi taimekaitsevahendit. „Fiproniil on lubatud kasutamiseks biotsiidi toimeainena ja seda kasutatakse eelkõige näiteks sipelgatõrjevahendites, aga ka veterinaarravimites lemmikloomade parasiitide tõrjeks,“ lisab ta. Mesiniku sõnul ei ole mesilas sipelgatõrjet tehtud. Kokkupuudet fiproniiliga ei tuvastatud ka lähedal asuvates aiandusettevõtetes tehtud kontrollide käigus.