VIDEO | PERSONAALSEM JA EESTIKEELNE: haridusjuhid selgitasid, mida on oodata uuest kooliaastast

Kolmas suurem teema on õppimiskohustuse reform. Praegu valmistatakse ette õppimiskohustuse ea tõstmist 18 eluaastani või kutsehariduse omandamiseni. „Statistika näitab seda, et 2022. aasta sügisel ei jätkanud haridusteed 654 põhikoolilõpetajat. Haridusreformi eesmärk on see, et põhikoolilõpetajad kõik jätkaksid õpiteed,“ ütles Kallas.

Muudatus puudutab ka Eesti hariduse sisu, sest välja kujundatakse personaalsed õpiteed ja hariduses minnakse palju personaalsema lähenemise juurde.

Kallase sõnul on oluline, et noored valiksid õpitee, mis vastab nende võimetele, huvidele ja annetele. „Me ei lähene haridusele haridusasutuste järgi, et kas on kutsekool või gümnaasium, vaid õppimise viiside poolt. Oluline on siin see, et nii noored kui täiskasvanud saaksid omandada haridust järgmisel astmel ja omandada mingi kutse või oskuse. Meil on Eestis ikkagi väga palju inimesi, kellel on väga madal haridustase või puudub kutseoskus,“ ütles Kallas.

Esimese sammuna tuuakse põhikooli lõpueksamid varasemaks, et tulemusi saaks kasutada ka sisseastumisel järgmisele tasemele. Uue korra alusel toimuvad maikuu alguses põhikoolide lõpetamised ja gümnaasiumide vastuvõtuperiood algab 18. maist. Selleks ajaks peavad olema tehtud põhikooli eksamid, ehkki õppeaasta läheb edasi.

Õpikohustuse pikendamisega on pikem plaan see, et kujundatakse välja põhikooli lõpetamise ja järgmisesse astmesse sisse astumise süsteem, kus ei ole erinevaid eksameid erinevate astmete lõpetamiseks ja järgmisesse astmesse sisse astumiseks. „Õpilase vaatest on ühtne süsteem, kus ta saab kasutada samu eksameid või katseid,“ sõnas Kallas.

Lisaks valmistatakse ette üleminekut e-eksamitele põhikooli lõpus. Korraldatakse katse-eksamid. 2024/2025 õppeaastal toimuvad eesti keele, inglise keele ja eesti keele kui teise keele põhikooli lõpueksamid elektrooniliselt.

Sellest õppeaastast rakenduvad ka õppekava muudatused B-võõrkeele ja riigikaitse kursuse teooria osas.