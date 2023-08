VIDEO | Swedbank esitles majandusprognoosi: ilmselt pole me kõrgete intressimäärade täit mõju majandusele veel näinud

Euroala majanduskasv on aastases võrdluses aeglustumas. Tööturg püsib aga tugev ja tänu inflatsiooni aeglustumisele on majapidamiste ostujõud hakanud paranema. Vaatamata sellele, on ekspordinõudlus ja töötleva tööstuse käekäik halvenenud, ähvardades üle kanduda ka teistesse majandussektoritesse. Nii viitabki euroala ostujuhtide indeks kolmanda kvartali alguses üha nõrgenevale majandusaktiivsusele. Swedbanki prognoosi järgi suureneb euroala majanduse maht sel aastal vaid 0,5 protsenti ja järgmisel aastal 0,6 protsenti.

Vaatamata kiirele inflatsioonile ja intressimäärade jõulisele tõstmisele, on USA majandus olnud siiani üle ootuste tugev. Meie prognoosi järgi USA majanduskasv aga aeglustub ning näitab eesolevatel kvartalitel ka lühiajalist langust. Kui USA majandus on seni üllatanud positiivselt, siis Hiina majanduskasv on pärast majanduse taasavamist jäänud alla ootuste. Nõrka tulemust on näidanud seal nii tööstussektor, eksport kui ka sisenõudlus. Lisaks jätkub madalseis kinnisvarasektoris, mis moodustab olulise osa Hiina majandusest.

Eesti testib majanduskriisis oma vastupidavust

Eesti majandus on aastases võrdluses languses juba alates eelmise aasta teisest poolest ja selle aasta esimesel poolaastal langus jätkus. Majanduse lähiaja väljavaade on vilets ja selle langusest taastumine tuleb tõenäoliselt aeglane. Sel aastal väheneb meie prognoosi järgi Eesti majandus püsivhindades 2 protsenti, kuid peaks järgmisel aastal kasvama 2 protsenti ja ülejärgmisel aastal 3 protsenti. Jooksevhindades majanduskasv sel ja järgneval kahel aastal küll jätkub, kuid see aeglustub alla pikaajalist keskmist.

Välisnõudlus jääb lähiajal nõrgaks. Sel aastal eksport püsivhindades väheneb ja järgmiseks aastaks prognoosime selle tagasihoidlikku kasvu. Ettevõtete hinnapõhine konkurentsivõime on halvenenud ja see võib pidurdada Eesti majanduse langusest väljumist.

Inflatsioon on kindla sammuga allapoole liikunud. Selle taga on peamiselt energia odavnemine ja eelmise aasta kõrge võrdlusbaas. Hinnakasvu piirab üha rohkem ka nõrgenenud nõudlus. Ekspordi, impordi ja töötleva tööstuse tootjahinnad on läinud juba langusesse ning ehituse hinnakasv pidurdub. Kuigi me prognoosime järgmisel aastal inflatsiooni aeglustumist, annab planeeritud maksupakett hinnakasvule veidi hoogu. Tarbijahindade kasv taandub selle aasta lõpuks 5 protsendi lähedale ja keskmiselt tõusevad hinnad sel aastal 9,8 protsenti. Järgmisel aastal peaks inflatsioon aeglustuma meie hinnangul 4,3 protsendini ja ülejärgmisel aastal 2,4 protsendini.

Kuna lisandväärtuse kasv jooksevhindades aeglustub, tuleb ettevõtetel piirata tööjõukulude suurenemist, et hoida ära kasumlikkuse suuremat langust. Eelmise ja selle aasta kahekohaline nominaalne palgakasv küll edaspidi aeglustub, kuid see jääb vähemalt lähiaastatel tugevaks. Kui sel aastal kasvab keskmine palk 11,2 protsenti, siis järgmisel aastal aeglustub see meie prognoosi järgi 7,8 ja ülejärgmisel aastal 7,4 protsendini.