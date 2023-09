VILLU KANGURI VAATLUSED | Üha rohkem olen märganud, et minust on saanud dr Josef Mengele. Katseid teen aga iseenda peal

Üha rohkem olen märganud, et minust on saanud dr Josef Mengele. Selle vahega, et too tegi Auschwitzi koonduslaagris katseid teiste inimeste peal, mina aga alles iseendaga. Kui päris aus olla, siis alkohooliku tegi minust Edgar Savisaar. Õigemini tema määrus peale kella 22 enam mitte poes napsi müüa.