KAS TÄNAVAD ON KORGIJOOGIST LOOKAS? Vägistamisdroogiga vahele jäänud lähevad järjest kohtu alla

Juuli keskel astus kohtu ette Risto, kes pidi andma aru kahe asja pärast. 2022. aasta kevadel istus ta narkojoobes (ta verest leiti suisa viit narkoainet!) olles autorooli. Lisaks jäi ta vahele tänaval soolade all tuntud narkoainega alfa-PVP. Tema valduses oli ka GBLi, mis on GHB ehk niinimetatud korgijoogi lähteaine. Samuti leiti tema käest amfetamiini sisaldavat pulbrit, millest amfetamiini oli puhtal kujul 0,502 grammi.

Tänavu augusti keskel seisis kohtu ees Tom, kes pidi selgitama, mispärast tema auto pakiruumist leiti 63,9 grammi puhast GBLi.

Veel enne jaanipäeva käis kohtuniku eest läbi Aimar, kellelt said politseinikud kätte 493 grammi GBLi.

Kuid need on veel mõned näited – korgijoogi alusainega vahelejäänuid on tublisti enam. Kas see kõik tähendab, et tänavad on korgijoogist lookas ning keelatud narkoaine levib kulutulena?