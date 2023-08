Täna mälestatakse totalitaarsete režiimide ohvreid

„Me peame Molotovi-Rippentropi kuritegu ikka ja jälle meenutama, selle olemust ja tagajärgi selgitama. Me ei taha rikkuda nooremate inimeste tuju ega tulevikku. Vastupidi! Just nimelt tulevaste põlvede rahu ja elu nimel peame selgitama, mida selline mõtteviis endaga kaasa toob,“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet .

Kell 16 toimub Maarjamäel Eesti Kommunismiohvrite memoriaali koduaias mälestustseremoonia. Tseremoonial kõnelevad riigikogu esimees Lauri Hussar , peaminister Kaja Kallas , justiitsminister Kalle Laanet , Eesti Memento Tallinna volikogu esinaine Anne Eenpalu ja Eesti Mälu Instituudi juhatuse esimees Meelis Maripuu . Mälestuspalvuse peab Tallinna praost Jaak Aus . Tseremoonial esitab muusikalised vahepalad vokaalkammeransambel Vox pUNT, dirigent Patrik Sebastian Undi juhtimisel. Igaühel on võimalus asetada memoriaalile pärg või lillekimp. Enne tseremooniat, kell 15.50 asetab pärja ohvitseride mälestusmärgile kaitseminister Hanno Pevkur .

23. augustil kell 13.30 toimub ka loovkonkursi „Eesti mälumajakad“ auhindade üleandmine Stenbocki majas. Loovkonkurss „Eesti mälumajakad“ on pühendatud juuniküüditamise 82. aastapäevale. Iga-aastast konkurssi korraldab Eesti Mälu Instituut ja traditsiooniliselt toimub parimate osalejate auks tänuvastuvõtt. Auhinnad annab üle konkursi patroon, peaminister Kaja Kallas . Osalejad jäädvustavad paiku, mis tuletavad meelde Nõukogude Liidu vägivaldset võimutsemist Eestis, hoidmaks arusaama vabaduse ja inimlikkuse väärtusest erksana. Eesti Mälu Instituut korraldab žürii poolt tunnustatud foto- ja videoteoste e-näituse.

Lisaks Eestis toimuvale, tähistatakse tänast mälestuspäeva ka Vilniuses, kus avatakse esmakordselt näitus: „August 1939 kuni juuni 1941: terror ja massirepressioonid Eestis, Lätis, Leedus, Moldovas, Poolas ja Ukrainas“. Näituse eesmärk on meenutada iseseisvatele Euroopa riikidele totalitaarse kommunistliku režiimi kuritegusid. Peamine eesmärk on paljastada kommunistliku režiimi repressioonid ja inimsusevastased kuriteod kõikides piirkondades, mis langesid pärast Molotov-Rippentropi pakti Nõukogude Liidu kätte. Selle näituse avamine on ühistöö Siberi memoriaalmuuseumi, Eesti Mälu Instituudi, Gdanski Teise maailmasõja muuseumi, Läti Okupatsioonimuuseumi, Lvivi ajaloomuuseumi, Moldova riikliku ajaloomuuseumi, Teise maailmasõja ajaloo muuseum Ukrainas, Ukraina Riikliku Mäluinstituudi riiklik arhiiv ning Leedu genotsiidi ja vastupanu uurimiskeskuse okupatsiooni- ja vabadusvõitluse muuseumiga.