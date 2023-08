TINDERI-TÜNGAD! Noormees: „Kas tõesti tüdruk saab nii haiseda!“ Neiu: „Ütlesin, et see mees siin pildil pole kindlasti selline, nagu minu ees seisab. Nagu öö ja päev.“

21aastane Ragnar on kohtingurakendust Tinder kasutanud pool aastat. Ikka selleks, et leida enda kõrvale see õige. „Alguses sealt kedagi kindlat leida ei proovinudki. Mõtlesin lihtsalt ringi vaadata. Kui aga ühe neiuga hakkasime tihedamalt ja iga päev suhtlema, siis mõtlesin, et äkki leidsingi enda armastuse!“ oli noormees vaimustuses.