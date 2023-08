SÕJAKOKKUVÕTE | MOPSTI! Õnnelik külanaine musitas vabastajaid

Vene ametnike sõnul hävitati esmaspäeval Moskva oblastis kaks Ukraina drooni, mis häiris korraks liiklust kahes pealinna lennujaamas. Vene kaitseministeerium andis teada, et nad takistasid Ukraina drooni pealinnast läänes asuvas Ruzski linnaosas ja hävitasid hiljem veel ühe lähedalasuvas Istrinski linnaosas. Drooni allatulistamisest teatati hiljem ka Kalugas. Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov kinnitas, et Ukraina droon viskas ühele külale granaadi. Vähe sellest, Ühendkuningriigi kaitseministeerium kirjutas oma viimases luureraportis, et ukrainlaste droonirünnak laupäeval Novgorodi oblastis hävitas tõenäoliselt Venemaa pommitaja Tu-22M3. „See on vähemalt kolmas edukas rünnak kauglennuväljadele, mis tõstatab küsimusi Venemaa võime kohta kaitsta enda strateegilisi asukohti sügaval riigi sees.“

Wagnerlaste boss Jevgeni Prigožin üllitas uue video – näib, et ta võib viibida kusagil Aafrikas. Nii kinnitab ta ise. See on esimene kord, kui Prigožinit on pärast juunis toimunud mässu selgelt näha. Varem jagas rühmitus kehvema kvaliteediga videot, mis väidetavalt kujutas Prigožinit Valgevenes Wagneri laagris. Ta ütleb uues videos, et tema grupp töötab ja et kõik on nii, nagu neile meeldib. Ta lisab, et plaan on tuua Aafrika rahvastele õiglust ja õnne.