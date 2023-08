700 KILO KOKAIINI! Kuritegelik jõuk elas Kanaaridel head elu

Europol andis teada, et nad said koostöös Hispaania korrakaitsjatega ühelt Kanaari saarte lähedal seilanud laevalt kätte tervelt 700 kilo kokaiini. See on osa suuremast operatsioonist, takistamaks Lõuna-Ameerika kuritegelikku jõuku, kes kasutab saari narkootikumide smugeldamiseks ära.