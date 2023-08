Kus on Putini suuvooder?

Usutav võib olla teooria, et Peskovi on karistatud liigse avameelsuse eest – andis ta ju intervjuus USA väljaandega mõista, et Venemaa presidendivalimiste puhul ei eksisteeri erilist demokraatiat. Meile on see ehk teada tõsiasi, ent Kremlile vaevalt selline skandaalne kõnepruuk meeldib. Peskov tegi hiljem pöördumise, milles üritas oma juttu selgitada. Pole kindel, kas see õnnestus, sest „demokraatia“ toimimise taga olla tema sõnul ikkagi Vladimir Vladimirovitši otsus, et see peaks toimima.