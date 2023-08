JUHTKIRI | Automaksust tüliõun

Automaksu ümber on nii palju segast, et nüüd on see toonud tüli ka kehtestajate endi hulka: maksu eesmärk on vähemalt paberil muuta Eesti sõidukipark keskkonnasõbralikumaks, kuid praegused lahendused seda ei täida, leiab reformierakondlase Kristen Michali juhitud kliimaministeerium.