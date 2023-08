VÄHE RAHA JA KEHV KVALITEET: kuulsusrikka minevikuga Vene kosmoseprogramm upub probleemidesse

Kui mingit riiki oleks saanud kuue kümnendi eest nimetada kosmose valitsejaks, siis oleks selleks olnud ilmselt Nõukogude Liit. Just nemad lennutasid ilmaruumi esimesed kosmosesondid ning esimese inimese. Lisaks olid NSVLi kosmosesõidukid rivaalide masinatest toona märksa tõhusamad. Nüüd on aga olukord drastiliselt muutunud – Venemaa kosmoseprogrammi on tabanud rida ebaõnnestumisi ning selle kunagisest hiilgusest pole enam midagi järel. Viimatise hoobi andis kauaoodatud Luna-25 missiooni trööstitu lõpp.