VIDEO | ÄREV OLUKORD: Pakistanis kuristiku kohal kõrguvale rippteele lõksu jäänud lapsed päästeti

„Jumal küll, aidake meid!“ Nii teatas sõidukisse lõksu jäänud mees telefonikõnes Pakistani telekanalile Geo News. Ta kinnitas, et pardal viibib kokku kaheksa inimest, kellest kuus on lapsed vanuses 10–16 eluaastat. Üks lastest – teismeline poiss – kaotas teadvuse. Kohaliku õpetaja väitel sõidavad iga päev köistee kaudu kooli umbes 150 inimest, kuna piirkonnas lihtsalt puuduvad muud transpordivõimalused.

BBC teatel jõudsid sõjaväekopterid sündmuskohale enam kui neli tundi pärast õnnetust. Teatavasti on köisteele kinni jäänud veovahend paigas, kuhu pole võimalik ilma kopteriteta ligi pääseda. Ent ka kopteri tiivikute tekitatav õhuliikumine võib ohustada viimast kaablit, mis sõidukit kinni hoiab. Seega on päästeoperatsioon äärmiselt keeruline. Päästjate edusammude kohta esialgu info puudus, ent meie aja järgi teisipäeva õhtuks oli siiski teada, et kopteriga õnnestus kaks last juba päästa. Mõlema tervislik seisund on stabiilne.