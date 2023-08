IIBEKASV IGA HINNA EEST? Mariliis Pinn: ei tasu raisata aega naiste mõnitamisele. Looge olemasolevatele lastele paremad tingimused!

Pere ja mis iganes sihtasutuse kobarläkiga on taas arutelu all, kas naine, kellel on alla kolme lapse, tohib sõna võtta või mitte. Mina ilmselt peaks vait olema, lapsi on kaks, aga näed, vait olla ei suuda. Kuigi naiste kaitsele viskudes vabandati, siis kogu see arutelu käib ainult selle ümber, kuidas naisi (mitte mehi!) rohkem lapsi saama panna. Eesmärk näib kohati olevat, et iga naine peab sünnitama kolm, veel parem, kui kuus last. Kasv iga hinna eest. See, mis nendest lastest peale sündi saab… vaadaku ise, hoidku ketis, kui muudmoodi ei saa… Aga pea-asi, et lapsed oleks sünnitatud.