AGA KUS ON TEIE LASTEKARI? Paljulapselisuse apostlid annavad aru, miks neil on lapsi vähe või üldse mitte

Õhtuleht avaldab ka autahvli kõige tublimatele – Eesti paljulapselisuse poliitika elluviimise peaideoloogil, Bigbanki aktsionäril Parvel Pruunsillal (Isamaa) on seitse last - tubli mees! Isamaa endisel esimehel Helir-Valdor Seedril on avalike allikate andmetel neli last, Raul Eametsal kolm, Lea Danilson-Järgil (Isamaa) samuti kolm, Isamaa peasekretäril Priit Sibulal viis ning sellesama Pere Sihtkapitali juhul Hillar Petersenil kuus last.

Ent kes on need paljulapselisuse propageerimise eesrindlased, kellel endal on võsusid rahvastiku taastootmiseks vähevõitu või üldse mitte?