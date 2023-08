VIDEO | Tallinna juhid selgitasid, kuidas mõjutavad teetööd kooliaasta algust. Svet: meil õnnestub trammiliiklus plaanitust pisut varem käivitada

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et kõige kriitilisem on kindlasti september, kui algab kooliaasta ja liiklejad hakkavad pärast suve taas liiklusoludega harjuma. „Meil õnnestub septembri alguses plaanitust pisut varem käivitada trammiliiklus liinidel nr 2 ja 4, trammid nr 1 ja 3 jätkavad tööd oktoobri alguses. Samuti avatakse Pronksi tänaval autoliiklusele osaliselt Raua, Gonsiori, Kunderi ja Tartu maantee ristmikud. Lisaks lõppevad ehitustööd nii Liivalaia, Tehnika kui Vana-Kalamaja tänavatel. Sellele vaatamata soovitame elanikel oma marsruute aegsasti planeerida ning võimalusel kasutada ühistransporti,“ lausus Svet. „Ühistranspordi sujuvamaks korraldamiseks toome taas kesklinna kriitilisematele ristmikele reguleerijad, samuti soovime koostöös politseiga teha liiklusjärelevalvet ühistranspordiradade kasutamisel,“ lisas abilinnapea.

Trammiliinid nr 2 ja 4 alustavad taas tööd 1. septembril. Seoses Rail Balticu Ülemiste terminali ehitusega on mõlemal liinil on lõpp-peatus Suur-Paala. Bussiliinid nr 2 ja nr 15 peatuvad seetõttu mõlemas sõidusuunas ka Lennujaama peatuses. Lisaks teeb buss nr 2 kesklinna suunal täiendava peatuse lennujaama trammipeatuse alal.

Trammiliinid nr 1 ja 3 jätkavad sõitmist 1. oktoobrist. Ajutine trammiliin nr 6 marsruudil Tondi-Kopli jätkab tööd vähemalt septembri lõpuni. Linnal on kavas Pärnu maantee ja Kopli tänava vahelise trammiliiklusega jätkata ka siis, kui ülejäänud trammiliiklus sügisel taastub. Praegu on ajutine trammiliin nr 6 näidanud, et nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava trammiliini järele on olemas. Lisaks sõidab 1.-30. septembrini Kadriorus marsruudil Kumu-Weizenbergi isejuhtiv buss.