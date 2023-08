SÕJAKOKKUVÕTE | Vene väed ründasid teatrit

USA kiitis heaks hävitajate F-16 saatmise Ukrainasse – seda Taanist ja Hollandist – niipea, kui pilootide väljaõpe on lõppenud. See võib aga kuni pool aastat aega võtta. Taanlased tarnivad 19 lennukit. Taani peaminister Mette Frederiksen ütles, et esimesed kuus saadetakse Ukrainasse uue aasta paiku. Hollandi peaminister Mark Rutte kinnitas, et hollandlastel on saadaval 42 F-16 hävitajat, kuid et praegu on veel vara öelda, kas need kõik annetatakse ukrainlastele. President Volodõmõr Zelenskõi käis ka Taanis visiidil ning sai ka ise F-16 hävitaja kokpitis istuda.

Nädalavahetusel pommitasid Vene väed Tšernihivi linna keskväljakut ning seal olevat muusika- ja draamateatrit. Hukkus seitse ning viga sai vähemalt 144 inimest. Hukkunute seas oli ka kuueaastane laps. Väljaku lähedal asuvad ka kirik, mis oli inimesi täis, ning ülikoolihoone. Teatris olevat toimunud droonitootjate mess, ent ühe korraldaja sõnul oli tegu kinnise üritusega. „Ma saan aru, et nad võtsid sihikule draamateatri hoones toimunud militaarürituse ja et see oli nende sihtmärk,“ sõnas linnapea Oleksandr Lomako BBC-le. „Aga on ilmselge, et venelased, kes need raketid keset päeva tsviillinna pihta teele lasid ja need, kes neile selleks käsu andsid, teadsid, et ohvrid saavad olema peamiselt tavainimesed. Seda pole võimalik teisiti tõlgendada kui sõjakuriteona, järjekordse Vene sõjakuriteona tsviiilelanike vastu.“ Ukraina siseminister Ihor Klõmenko kinnitas, et kõik need, kes teatris viibisid, jõudsid õigeks ajaks varjendisse minna ning et hukkusid peamiselt jumalateenistuselt tulnud või lihtsalt linnaväljakul liikunud inimesed.