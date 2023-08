Õiguskantsler tegi riigikogule ettepaneku võtta Kingolt saadikupuutumatus

Kert Kingo sõnas täna õhtul Delfile , et ei oska hinnata, kas riigikogu annab loa talt saadikupuutumatuse äravõtmiseks, küll aga on see tema meelest tavaline protseduur, sest muidu ei saaks minna kohtusse, kus selgub lõplik seisukoht.

Kingo ütles, et kui Margus Tsahkna võis rahaga sahkerdada, Marko Mihkelson alaealist ebasobivalt pildistada ja Liina Kersna koroonatesti hangetega raha teha – ning kõik jäid õigeks –, siis tekitab olukord temas küll negatiivseid tundeid. „Prokuratuur on kallutatud ja korrumpeerunud, see on küll minu emotsioon endiselt, aga kõik need muud protseduurid on seadusega ette nähtud,“ rääkis ta.