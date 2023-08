„Kuulid sadasid kui vihmavaling“

Inimõiguslaste organisatsioon Human Rights Watch (HRW) avaldas vägivallast Saudi Araabia piiril raputava raporti, mille pealkirja võiks umbkaudu tõlkida nii nagu on artikli pealkirjas. Võimalik, et seal on püssitärinaga maha niidetud koguni tuhanded inimesed. Saudid lubavad küll olukorda uurida, ent eitavad kategooriliselt, et arvud võiksid nii suured olla.