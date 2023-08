MUDATIIK: Märt tõdeb, et kodutiik on muda täis ja kadunud on ka seal elutsenud konnad. Foto : Aldo Luud

VEE- JA MUDAVOOD UPUTASID ÄKSIT: majarahvas jäi tundideks isetekkelise jõe lõksu ja tulvavesi viis kaasa kass Minni