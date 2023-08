VENE KOOL EESTI POSTIINDEKSIGA? Endine õpetaja: lapsed mõtlevadki, et milleks mulle eesti keel, kui tuleb selline tore juht nagu Putin

Blogija Daniil Kurakin jagas ühismeedias üht Ukraina sõjapõgenikku jahmatanud kirjanduse loendit, mis viimase lapsele venekeelses koolis suveks anti. Tegu on Mihhail Zoštšenko kogumikuga „Jutustused sõjast“ ning jutustusega „Vaprad lapsed“, mis räägivad, kui vaprad on vene inimesed ning kuidas fašistid (nõnda nimetatakse Saksa armee sõdureid) on hullemad kui metsloomad.